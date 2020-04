Médicos del IMSS en BC "están cayendo como moscas", dice gobernador Jaime Bonilla

Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, pareció darle la razón al actor Eugenio Derbez, quien dio a conocer una carta de médicos que dicen estar en peligro debido a la falta de equipo y material para responder a la emergencia que se vive en la entidad por los contagios de COVID-19.

´´Sabíamos que el talón de Aquiles nuestro iba a ser el Seguro Social, por el desprendimiento y la falta de preocupación por los temas. Obviamente a mí lo que me preocupaba más, me sigue preocupando, ahora más que nunca, es que los mismo médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas porque no se les dio la protección´´, dijo.

Durante una transmisión en vivo, el mandatario de la entidad aseguró que "el problema del Seguro Social afectó a los bajacalifornianos porque hubo un descuido del IMSS en Baja California, que no se ha puesto las pilas, el IMSS no se aplicó".

Ayer, el actor Eugenio Derbez publicó un video en su cuenta oficial de Twitter, donde detalló que un amigo suyo -quien aparentemente trabaja en la Clínica 20 del IMSS en Tijuana-, denunció mediante una carta la carencia de material y otros insumos para combatir el virus en la ciudad fronteriza.

Sobre esa información, Bonilla Valdez comentó que "no se puede tapar el sol con un dedo, hay imprecisiones, leyó lo que le mandaron, pero en el fondo es cierto pues el IMSS no se pone las pilas", dijo.