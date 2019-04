Médicos fijan plazo de 48 horas para recibir pagos atrasados

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) fijó un nuevo plazo de 48 horas a la Secretaría de Salud para recibir el pago retrasado de tres quincenas y el reembolso de un bono sexenal o a partir de las 7:00 horas del próximo 15 de abril 68 hospitales de 24 entidades federativas iniciarán una Asamblea Permanente que consiste en atender sólo áreas críticas como urgencias y obstetricia.

En conferencia de prensa, Erika Orozco, Eva García y Karen Arteaga, integrantes del Comité de Comunicación de la ANMR explicaron que hasta el momento sólo se han depositado los pagos retrasados a 10% de un promedio de 6 mil residentes.

"En consenso nacional con 68 hospitales se decidió en congruencia con la petición inicial verificar en las próximas 48 horas el pago requerido de lo contrario comenzará una asamblea permanente a partir del 15 de abril a las 7 de la mañana, sin descuidar áreas críticas".

Eva García residente del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro recordó que los médicos llevan trabajando 43 días sin goce de sueldo con jornadas que van de 8 a 30 horas.

Detalló que médicos de 12 hospitales no han recibido el pago de las quincenas previas, entre los que se encuentran el Hospital Materno de Durango, el de Alta Especialidad de Veracruz, el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de Oaxaca y el Hospital Central de San Luis Potosí.

Erika Orozco explicó a EL UNIVERSAL que no es un paro de labores o una huelga, "participar en la asamblea permanente significa que los dedicaremos a actividades académicas sin descuidar los quirófanos y pacientes graves".

Las integrantes de la Asamblea de Médicos Residentes enfatizaron que para realizar esta protesta cuentan con el apoyo de directores de institutos y de médicos de enseñanza, "porque saben las condiciones en las que trabajamos porque ellos fueron residentes".

Durante la conferencia de prensa se informó que de no tener una respuesta satisfactoria el día martes se unirán a la Asamblea Permanente hospitales de la Ciudad de México como el Rubén Leñero, Xoco y Balbuena.