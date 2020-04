Médicos llegan a Fase 3 de Covid-19 sin insumos, asegura MC

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, aseguró que el gobierno federal "no se preparó con el debido tiempo" para proteger al personal médico con suficientes insumos, frente a la fase tres de la pandemia de Covid-19.

"Se envió a doctores y enfermeros sin armas a una batalla que será larga y difícil. Las omisiones ponen en riesgo al propio personal médico. Esta situación, de no corregirse pronto, resultará insostenible y será de alto riesgo", previó.

Castañeda Hoeflich indicó que, aunque el gobierno esté ya en procesos de compra de insumos médicos al extranjero, aún "hay una gran incertidumbre sobre la suficiencia de insumos médicos y de equipo de protección en el país".

"La falta de insumos médicos y equipo de protección que seguimos viendo en distintas partes del país, refleja que el gobierno federal no aprovechó la experiencia de otros países y no se preparó adecuadamente para enfrentar la emergencia.

"Todavía hoy, doctores, enfermeros y personal administrativo de centros médicos no cuentan con herramientas básicas para proteger su propia salud, incluso en las zonas metropolitanas del país, donde hay mayor demanda de servicios hospitalarios", señaló.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano aseguró que la fase tres del Covid-19 en México "representará un momento crítico y de alta presión en los servicios hospitalarios de todo el país", y se verán en riesgo de colapsar muchas unidades médicas.

"Movimiento Ciudadano urge al Gobierno Federal a generar certidumbre en torno a la suficiencia de equipo de protección para todo el personal de salud y de insumos médicos para atender a las personas contagiadas", afirmó.