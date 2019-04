Médicos residentes de 82 hospitales del país inician paro de labores

Esto luego de que el Gobierno federal no ha dado respuesta a la falta de pagos de sus salarios por tres quincenas y el bono que perciben de 3,000 pesos de manera semestral.



El pasado 11 de abril, la Secretaría de Salud dio a conocer que el 18 de este mes se reintegrarían las cantidades faltantes de la percepción de sus becas a los médicos residentes que fueron afectados.



En un comunicado, el organismo dijo que buscaría entablar reuniones con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para iniciar los trámites administrativos y legales que lleven al establecimiento de una figura jurídica del médico residente.



Sin embargo, en entrevista con Efe, Karen Arteaga, integrante del Comité de Comunicación de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, aseguró que "en algunos lugares se han hecho los pagos, pero hay compañeros que no han recibido pago en 46 días".



"El problema es mucho más grande a nivel nacional", indicó.



La también jefa de residentes del Instituto Nacional de Salud Pública explicó que esta Asamblea Permanente "no significa un paro de labores o una huelga, pues nos dedicaremos a nuestras actividades académicas pero sin descuidar urgencias, embarazadas, pacientes graves y quirófanos".



Señaló que el sistema de salud se mueve en un 80 % gracias a médicos residentes pues "somos aquellos que la sociedad conoce como los jovencitos, pero muchas personas han sido operados por ellos", exaltó.



Recalcó que algunos de estos doctores llegan a tener hasta 36 horas de trabajo continuo "sin comer, sin bañarnos, trabajamos en esas condiciones y ahora sin pago".



"Tenemos familia, rentas que pagar y alimentación, por ello es injusto lo que está pasando", dijo.



Arteaga señaló que este lunes tendrán una reunión con la Secretaría de Salud para hablar de la situación. Sin embargo, remarcó que, de no tener una solución para el próximo día 18, el 100 % de los hospitales se unirán a la asamblea.



"Incluso hay hospitales privados que se unirán a la causa", afirmó.



Esta mañana, durante su conferencia, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que a los médicos "si se les debe, se les va a pagar".



Manifestó que hoy mismo verá ese asunto aunque aseguró "no es por la presión. Es una convicción nuestra".



Reconoció que los médicos están ejerciendo un derecho, del mismo modo, acotó que "no pagar o retener el salario es pecado".



Dijo que en temas de salud su gobierno buscará resolver los problemas graves que han evitado que se cumpla la Constitución, en relación a garantizar el derecho a la salud de la población.



Recordó que existen 80 mil contratados por honorarios o eventuales, pero aceptó que en la atención primaria "nos faltan médicos y medicinas".



Mientras que en el segundo nivel de atención "los hospitales también están muy mal, saturados, muchos con pacientes en pasillos y no hay camas".



Pronosticó que en unos tres años se podrán contar con atención médica y medicamos gratuitos para todos los mexicanos "y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca, Suecia y Canadá".