Médicos y enfermeras, 16 de los 33 casos de Covid-19 en Coahuila

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, advirtió que en su entidad se podrá castigar hasta con tres años de prisión a las personas que presenten síntomas o hayan sido diagnosticadas con coronavirus y no acaten las medidas de aislamiento para evitar contagios.

Este domingo, a través de su cuenta en Twitter, el mandatario asentó que no permitirá que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo.

"No permitiremos que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo, es por eso que a la persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con el Coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para evitar el contagio, se le podrá imponer un castigo de hasta 3 años de cárcel", indicó.

Agregó que además la persona que no respete las disposiciones sanitarias podría ser acreedora a una multa de hasta 86 mil 800 pesos. "Esto bajo las sanciones que contempla el Código Penal y la Ley de Salud de #Yucatán. ¡Prevenir es tarea de todos!", escribió el gobernador.

A los dos mensajes que público en su cuenta de esta red social agregó los hashtag "QuédateEnCasa" y "UnidosComoUnoSolo".