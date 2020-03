Médicos y enfermeras del país protestan por falta de equipamiento

Trabajadores de salud de todo el país protestaron este lunes ante la falta de insumos y equipamiento médico suficiente para atender a las personas contagiadas con SARS-CoV-2; reclamaron que la carencia de este material de trabajo los expone ante la enfermedad que genera el coronavirus 2019.

En la Ciudad de México, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestaron y cerraron vialidades frente a los hospitales General de Zona, ubicado en Francisco del Paso y Troncoso, y el General Regional 2 en Calzada de las Bombas.

"Ustedes juegan con lo buenas personas que somos todos nosotros porque saben que a final de cuentas lo vamos a terminar haciendo, vamos a terminar haciendo el trabajo y compramos los insumos nosotros", reclamó un médico vestido con bata y gorro desechables durante la protesta.

"Cubrebocas, guantes, gel... son insumos básicos que tendríamos que tener todo el año, no es de hoy, no es del coronavirus".

Mientras los administrativos respondían a los trabajadores que situaciones como las que reclamaban no volverían a pasar, enfermeras y doctores refutaban que mientras se les daba esa respuesta, ellos ya se habían expuesto al atender e inclusive intubar a los pacientes sin la protección adecuada.

En Xalapa, Veracruz, también hubo protestas de trabajadores del IMSS, quienes realizaron un paro de labores para protestar por la carencia de los mismos insumos, y porque no existen filtros sanitarios para identificar y aislar a pacientes que presenten síntomas como fiebre y malestar.

Los trabajadores lamentaron que no existan medidas de prevención adecuadas para garantizar el abasto de dichos insumos, especialmente porque se avecina la fase 2 de la contingencia, en la cual se incrementarán de manera exponencial los casos, sin que exista la seguridad de que los trabajadores contarán con los materiales necesarios para hacer su trabajo sin exponer su salud.

EL UNIVERSAL contactó al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para preguntar la postura ante la ola de protestas y paros de sus agremiados en todo el país, pero se dio a conocer que por el momento no habrá un posicionamiento. Se hizo referencia al convenio que la semana pasada firmó el sindicato con el director general del IMSS, Zoé Robledo.

El documento señala que podrán trabajar desde casa los trabajadores administrativos con mayores riesgos de contagio, como lo son mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónico degenerativas, que viven con VIH Sida o con obesidad, con enfermedades respiratorias, o con hijos menores de 12 años o que tengan a su cargo el cuidado de personas con discapacidad.

En los últimos 10 días ha habido protestas de trabajadores también en el Centro Médico Nacional La Raza y los hospitales 27 y el General Regional 1 Carlos Mac Gregor, también en la Ciudad de México, y en otros estados como Tabasco.