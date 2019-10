Medina Mora no desea asistir al Senado, dice Monreal

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el aún ministro Eduardo Medina Mora, le externó en una comunicación por medio de un amigo en común, que "no desea" acudir al Senado para ampliar los motivos de la renuncia.

"Ha comentado que él ya agotó su petición, su interés de seguir en la Corte y ha presentado su renuncia con carácter de irrevocable, y que desea no participar en el Senado y concluir su parte", señaló Monreal.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la comunicación fue amable, por lo que no se debe construir un clima de linchamiento, porque la presunción de inocencia es para todos, "yo creo que él está en un momento difícil", y nosotros no debemos abonar en esta crisis.

Monreal Ávila dijo que Medina Mora le hizo saber que para él, el tema de la renuncia ya está agotado, por lo que no le interesaba acudir al Senado, y es por eso que en la sesión del mañana martes se agote en el pleno la aprobación de la renuncia.

"Yo lo busque por medio de otra persona, la respuesta suya fue a través de un amigo. No me ha contestado de manera directa, yo no he hablado con él, ha sido a través de interpósita persona confiable. Nosotros queríamos expresarle qué hay disposición del Senado por si él tenía un interés de comunicar algo. Él (Medina Mora) está en la Ciudad de México", detalló.

El morenista reiteró que mañana se agota el trámite en el pleno, para después notificarle al Presidente, e iniciar el proceso de sustitución para ocupar el cargo por 15 años y no por los años restantes del periodo de Medina Mora.

Ricardo Monreal sostuvo que sería bueno que la terna fuera de mujeres para así hacer eco de la reforma de paridad que recién de avaló en el Senado.

Rechazó que el presidente López Obrador, ante la salida de Medina Mora, pretenda intervenir en uno de los tres Poderes, por lo que no habrá tal intervención.