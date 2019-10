Medina Mora se ausenta de sesión ordinaria del Pleno de la SCJN

A pesar de que su renuncia aún no ha sido admitida por el Senado de la República, el ministro Eduardo Medina Mora no se presentó este lunes a la sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Si bien, Medina Mora se presentó a trabajar en el recinto judicial no estuvo presente en el salón de plenos a pesar de que uno de los dos asuntos que votaron los ministros era de su ponencia.

Durante la sesión ni el Secretario de Pleno ni el ministro Presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea hicieron algún pronunciamiento para explicar la ausencia de Medina Mora.

La sesión duró 10 minutos y el ministro Zaldívar indicó que él y el resto de los integrantes del Pleno entrarían a sesión privada.

El pasado 3 de octubre Medina Mora presentó su renuncia al cargo como ministro de la Corte, ese mismo día el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó su decisión y la envió al Senado para que la analice y resuelva si también la admitirá, conforme al procedimiento establecido en la Constitución.

La carta de renuncia del ministro consta de dos líneas en las que omitió indicar por qué decidió dimitir al cargo.

De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, Medina Mora le hizo saber a través de un amigo en común que "no desea" acudir al Senado a explicar los motivos de su renuncia.