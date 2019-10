Medios exaltan a grupos criminales, considera el secretario de Marina

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, acusó a los medios de comunicación de "exaltar" a los grupos criminales, a través de la difusión de sus mensajes que dejan en cartulinas y mantas.

"No darle mucha credibilidad a todo lo que sacan ellos (la delincuencia organizada) a través de sus pancartas y de sus mantas que dejan, que lo único que hacen, por un lado, la prensa los exalta y, por otro lado, mucha parte de la sociedad creé que lo que están diciendo ahí es cierto", afirmó.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el almirante aseguró que el gobierno federal sí está trabajando para pacificar el país y que la salida de las Fuerzas Armadas a las calles no recrudeció la violencia en el país, como señalan algunos sectores políticos y sociales.

"Las Fuerzas Armadas no emplean la violencia, las Fuerzas Armadas emplean las estrategias, el entrenamiento simple y sencillamente para defenderse de los agresores.

"Nosotros no somos los violentos, muchos hablan de que las Fuerzas Armadas son muy violentas, muchos hablan de que cuando las Fuerzas Armadas salieron a la calle se recrudeció la violencia, no es cierto", reviró.

Y añadió: "Quiero que entiendan que sí estamos trabajando, el esfuerzo que estamos haciendo es mucho".

Ojeda Durán dijo que para lograr la paz en México deben cooperar todos los ciudadanos, "es lo que quiero que entiendan. Hay un rompimiento en la cuestión social mucho más difícil que debemos apoyar todo mundo".