Medios tradicionales son tan importantes como los digitales, señala Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que los medios impresos "son tan relevantes como los medios alternativos digitales actuales", mencionó que su edad no le da mucho para las redes sociales.

En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sánchez Cordero dijo ser "bastante maleta" en la cuestión informática.

"Mi edad no me da mucho para las redes sociales ni para la informática, soy bastante maleta en la cuestión informática. Las que sí son súper, súper buenas, son mis nietas y mis nietos; esos sí te puedo decir que me dice: 'ay abuela tú estás muy atrasada'.

"Entonces sí, el papel y los medios impresos fueron lo normal durante prácticamente toda mi vida. Soy de otra generación, pero además sí respeto muchísimo y sé, como dice el Presidente, 'benditas redes sociales'. Pero soy de otra generación", expresó Sánchez Cordero.

"De verdad estoy tratando de modernizarme, y de verdad lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Sobre todo porque es un reto para mi generación esto, y es un reto para mi generación avanzar, junto con estas generaciones que se manejan, ya sin papel prácticamente y todo es digital", agregó la secretaria de Gobernación.

--Medios impresos

En la ronda de preguntas y respuestas con los periodistas que asisten a las mañaneras en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación pidió este miércoles dar la palabra a "los diarios más importantes".

"Quiero, a ver, ¿alguien de Reforma y de El Universal? también para que podamos también tener aquí a los diarios más importantes", declaró Sánchez Cordero.

Al respecto, Isabel Arvide, quien era asistente a la conferencia mañanera y ahora es cónsul en Estambul, criticó que la secretaria de Gobernación haya pedido que medios como EL UNIVERSAL y Reforma alzaran la mano para preguntar.

"No doy crédito que Olga Sánchez Cordero haya nombrado 'periódicos' importantes a 'Reforma' y a EL UNIVERSAL y pedido sus preguntas en la conferencia 'mañanera'... no le encuentro sentido si escuchamos todas las rutinarias expresiones de López Obrador", escribió Arvide en redes sociales.

Por su lado, Sánchez Cordero, quien encabeza las conferencias del presidente Andrés Mnauel López Obrador mientras se recupera por tener Covid-19, escribió en redes sociales: "En el ejercicio circular que es la #ConferenciaMatutina me referí a un par de medios como importantes debido a que como casas editoras tienen uno más de 80 y otro más de 100 años de circulación y son tradicionales. Igual de importantes que otras empresas de comunicación.

"Son tan relevantes como los medios alternativos digitales actuales, las redes sociales y otras vías de expresión contemporáneas. Todos son muy importantes, tienen mi respeto y son incluidos por igual".