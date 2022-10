"Megaobras" se financian con recursos del gobierno federal, no con deuda: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la Ley de Ingresos 2023 no se contrató deuda adicional –como lo reclama la oposición- y que las "megaobras" de su administración se financian con recursos del gobierno.

"No hay deuda adicional, si estamos bien en las finanzas, si el peso no se ha devaluado, si está llegando inversión extranjera como nunca, porque es récord, si se están creando empleos, si está creciendo la economía es porque ha habido disciplina en el manejo de las finanzas, y eso lo saben en el mundo".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que el endeudamiento aprobado por el Legislativo para 2023, por 1 billón 170 mil millones de pesos, es para el pago del servicio de la deuda y confirmó que la Tesorería de la Federación cuenta con una reserva por 150 mil millones de pesos.

"Claro, la oposición conservadora está en su papel de cuestionar todo, y están desesperados; por ejemplo, insultan, gritan, y no sólo en las cámaras sino en la radio".

Aseguró que para el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ni el Tren Interoceánico, ni el proyecto para el desarrollo del Istmo no se financian con deuda.

"No es para obras, no hay ninguna obra que se esté haciendo con deuda, no existe, es que les cuesta mucho trabajo, creo que Fox dijo: ´De dónde sale tanto dinero´, porque en su mente no tan limpia llegaron a tramar de que a lo mejor estábamos recibiendo dinero del narcotráfico".

Destacó que durante la pandemia, México fue de los países que no perdió recaudación durante la pandemia y de los países, entre los desarrollados, que no se endeudaron.

Aseguró que la deuda está por abajo del Producto Interno Bruto (PIB), y no como Estados Unidos y España cuya deuda es superior a su PIB.