Mejoran expectativas para cierre de administración de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Luego del buen desempeño de la economía mexicana al cierre del primer semestre del año, mejoran las expectativas hacia el cierre de 2023 y 2024, donde disminuye el riesgo de una recesión en Estados Unidos y sus impactos en el país.Para Bank of America Securities, el crecimiento de 3.6% al cierre de junio en cifras anuales, representa un mejor ritmo dentro del G20, excluyendo a China, India e Indonesia. Atribuimos esto a Estados Unidos también tuvo un buen primer semestre (2.2% interanual), ayudando a México a través del comercio y las remesas. Al Nearshoring, que ahora es visible en la inversión y el mercado laboral y los grandes proyectos de infraestructura del presidente (Refinería, Tren Maya, Tren Istmo y Aeropuerto de Tulum), ahora visibles en gasto público y en construcción.De acuerdo con su análisis, el fuerte crecimiento en México y Estados Unidos, junto con la caída de la inflación, aumenta la probabilidad de un escenario de aterrizaje suave frente a una recesión, mientras que las altas tasas de interés están desacelerando la actividad económica, pero menos de lo estimado anteriormente."Si Estados Unidos evita una recesión, creemos que México también debería hacerlo. En consecuencia, la probabilidad de un aterrizaje suave ha aumentado", resaltó.Ante este escenario, la firma mejoró sus previsiones de crecimiento del PIB de México de 3.2% a 3.2% en 2023 y de 0.8 a 1.4% para 2024."Ahora estamos por encima del consenso para 2023 y en línea para el próximo año. El aumento está impulsado por un crecimiento superior al esperado en el primer semestre y por el cambio en la opinión de nuestra casa sobre Estados Unidos. Sin embargo, dado que la tendencia de crecimiento se ha desacelerado en México en los últimos años, y algunos de los factores de demanda que impulsan el crecimiento desaparecerán, bajamos nuestro pronóstico para 2025 a 1.0% desde 1.8% anterior", añadió.Bank of America dijo que se sigue esperando una desaceleración en los siguientes trimestres, que se notará tan pronto como el tercer trimestre de 2023, con un crecimiento probablemente por debajo del 2 por ciento."Pero la desaceleración probablemente será relativamente suave. Hemos considerado en nuestras previsiones el típico impulso fiscal de cara a las elecciones (junio de 2024) y la habitual resaca tras las elecciones", añadió.Peso se mantendrá resiliente: Bank of America SecuritiesLa firma añadió que, dadas las revisiones más recientes a sus perspectivas económicas, el contexto global y doméstico continuará apoyando la resiliencia del peso mexicano."Una economía estadounidense fuerte es positiva para las remesas y la deslocalización cercana, los cuales se consideran en gran medida como factores que brindan apoyo al peso. Además, nuestra opinión es que una economía sobrecalentada seguirá ejerciendo presión sobre la inflación en México y evitará que Banxico inicie pronto el ciclo de relajación", añadió.De acuerdo con Bank of America Securities, su estimado de tipo de cambio se ubica en 18 pesos por dólar para fines de 2023 y 19.50 para fines de 2024."Sin embargo, seguimos creyendo que los riesgos continúan inclinados hacia la depreciación del peso mexicano, ya que no se puede descartar por completo la posibilidad de una recesión en Estados Unidos", acotó.