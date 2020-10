Menores huérfanos y víctimas de la violencia protestan contra extinción de fideicomisos

Niños y niñas huérfanos y víctimas de la violencia por el crimen organizado, se manifiestan frente al Senado de la República, en la calle de Madrid, en medio de las protestas para demandar a los senadores que no aprueben la extinción de los fideicomisos de atención a Víctimas y protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Los niños vienen de los estados de Tamaulipas y Guerrero, en compañía de sus madres y abuelas, a protestar por la eliminación de los fideicomisos para atención a víctimas.

"Todos ellos no tienen papá, buscan a sus padres en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Son niños de muy bajos recursos que a causa de la ausencia de sus padres, ausencia que fue forzada, se ven en esta situación. Vienen a manifestarse para que el poco recurso que tienen, no se los quiten", explicó la señora Victoria Salmerón Hernández de la organización Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero.

Los recursos a los que acceden las familias mediante la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) les sirven para el sostenimiento de los niños y para continuar con las labores de búsqueda.

Desde la semana pasada, los niños y niñas permanecen en campamento frente al Senado de la República acompañando a sus madres y abuelas, que los cuidan durante estas jornadas y que se han quedado a cargo de ellos.

"Muchos niños, todos los que ve acá, no tienen papá y el recurso de los fideicomisos es el único que tienen. Los papás ausentes son los que llevaban la comida y el sustento a casa. En ausencia de sus padres, ellos quedan totalmente desamparados", dijo.