Menores roban joyería en CDMX; falla su moto y los detienen

Dos jóvenes de 17 años que fueron detenidos por robar un kilogramo y medio de piezas de oro en una joyería en la alcaldía Cuauhtémoc, eran reincidentes por el delito de robo con violencia, además de extorsionar en la zona Centro.

Ayer lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), atendieron un robo a un establecimiento comercial de venta de joyería de oro, localizado en la calle Monte de Piedad, colonia Centro; al arribar, una mujer de 37 años comentó a los efectivos que dos menores la amagaron con un arma de fuego.

Tras hurtar los objetos intentaron su huida en una motocicleta, la cual al momento no pudo encenderse el motor y tras ser observados por los transeúntes, decidieron darse a la fuga por rumbos diferentes.

Con las características que la denunciante refirió, los uniformados se dieron a la tarea de localizarlos por las calles de Palma y 5 de Mayo, hasta que le dieron alcance a uno de ellos que vestía playera color gris; el segundo implicado que usaba playera negra fue detenido en la calle Monte de Piedad, de la colonia Centro.

Luego de su detención, el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez, comentó que ambos jóvenes se dedicaban al robo con violencia y a la extorsión, por lo que, dijo "la detención es relevante porque advertimos que ya traen un patrón de comportamiento que a veces es difícil de erradicar".

Dijo que al haberlos detenido en flagrancia, con un arma de fuego y con la mercancía robada, buscarán que la Procuraduría capitalina dé el procedimiento correspondiente a menores y puedan "readaptarse, porque en realidad, aunque son menores, son reincidentes y no de delitos menores".

"Están ligados básicamente con robo con violencia, ayer fueron detenidos con un arma fuego nueve milímetros, con cartuchos útiles, es decir, no se puede hablar siquiera de que estén utilizando una réplica o un arma sin municiones, preocupa que puedan utilizarlo en caso de una resistencia. Ahí radica la relevancia de la detención y la búsqueda que se reinserten", dijo.

Comentó que no tienen identificado que los menores pertenezcan a algún grupo criminal.