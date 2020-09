Mensajes de WhatsApp que podrían bloquear tu cuenta

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular entre la población. Desde su lanzamiento en 2009, se ha convertido en una herramienta de comunicación para millones de personas que la emplean de manera cotidiana.

El pasado febrero, WhatsApp anunció que ya contaba con 2,000 millones de usuarios en su plataforma. Y cada día, más usuarios, empresas y comercios optan por instalar esta aplicación, ya que es una herramienta, que por sus reglas de uso, es fácil y atractiva para comunicarse.

Sin embargo, dentro de sus normas de uso, la aplicación propiedad de Facebook, indica que WhatsApp podría bloquear a usuarios que no sean responsables y realicen las siguientes acciones: enviar mensajes masivos, crear listas con contactos no agregados, uso excesivo de listas de difusión y violar las condiciones del servicio.

No obstante, también existen métodos que WhatsApp no contempla y que podrían ocasionar que para algún usuario la aplicación colapse y quede bloqueada para siempre.

--Mensajes que bloquean la aplicación

Los llamados "mensajes de miedo" o "crashers" son mensajes con caracteres extraños, explica el portal WABetaInfo. La estructura de estas notas ocasiona que la aplicación no pueda procesar el mensaje o lo interprete de manera incorrecta, y en consecuencia se genera un bloqueo infinito al usuario receptor.

Si el usuario es bloqueado por la aplicación, no podrá acceder a ninguna de sus conversaciones y perderá, además, el historial de chats e imágenes. En este caso, será necesario reiniciar WhatsApp y hacer una nueva configuración.

Actualmente, no existe una solución general y efectiva por parte de WhatsApp para solucionar el problema, indica el portal especializado WABetaInfo, que advierte que la mala práctica que bloquea la app se está convirtiendo en algo viral dentro de Brasil, donde ya hay miles de usuarios afectados.

¿Cómo se crean estos mensajes?

Existen grupos secretos de WhatsApp en los cuales los participantes comparten códigos que alteran el comportamiento de esa red social. Estos grupos, señala WABetaInfo, se crean con la finalidad de bloquear una plataforma específica, por lo que existen grupos para bloquear la aplicación en Android, y otros enfocados en bloquear la aplicación en su versión para iOS.

Posteriormente, los participantes de estos grupos envían los códigos a sus contactos o desconocidos a manera de broma o con alguna finalidad específica. De cualquier manera, los expertos en seguridad cibernética se pronuncian alarmados por la popularidad que ha adquirido esta práctica.

Otra forma de compartir estos "mensajes de miedo" es mediante las tarjetas virtuales, añade WABetaInfo. En este método el usuario desbloquea la tarjeta mediante un código QR, lo cual lo asocia, de inmediato, a grupos y contactos con nombres extraños o muy largos, que en realidad son códigos que bloquean el servicio de mensajería instantánea.

--Recomendaciones para no ser víctima de "mensajes de miedo"

En caso de recibir uno de estos mensajes en el teléfono, los especialistas de WABetaInfo recomiendan entrar a la versión WhatsApp web y tratar de bloquear al usuario que envió la nota. Es importante recordar que la aplicación quedará bloqueada y congelada en el celular, pero una vez bloqueado el contacto se podrá eliminar y la app puede volver a instalarse recuperando la copia de seguridad y el historial de los chats.

Por otra parte, si el mensaje se recibió en la versión web y en el teléfono, o no se cuenta con una versión de WhatsApp Web, la única opción recomendada es borrar y reinstalar la aplicación. Sin embargo, en este caso se perderá la copia de seguridad y el historial de las conversaciones.

No obstante, los "mensajes de miedo" se pueden prevenir configurando la privacidad de WhatsApp. WABetaInfo recomienda modificar la configuración para que la aplicación únicamente permita recibir mensajes de contactos agregados.