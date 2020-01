Mentalidad faraónica en compra de avión: AMLO

Santos Reyes Yucuná, Oax.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los gobiernos que adquirieron el avión presidencial tuvieran una mentalidad faraónica y no comprendieran el lujo que era adquirir la aeronave que su administración intenta vender.

En su visita a Santos Reyes Yucuná, el municipio más pobre del país según el Coneval, pidió la ayuda de los pobladores para empujar al "elefante reumático y mañoso" que a veces es el gobierno y reconoció las acciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

"Fue casualidad, se decidió que una subasta de las que se están haciendo -porque ya no hay lujos en el gobierno, se están vendiendo aviones, helicópteros, está prohibido andar en avión- llegara aquí.

"Me da hasta pena hablar aquí, que hay tanta pobreza, de las extravagancias y lujos de ese avión. No debieron comprarlo, tenían una mentalidad faraónica los que gobernaban, se les olvidó que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya estamos acabando con todo eso", expresó.

El Ejecutivo también destacó que con la donación de 12 millones de pesos, recaudados de una de las subastas, se construye el primer bachillerato de la zona, la cual sólo cuenta con preescolar, primaria y una telesecundaria.

López Obrador criticó a los legisladores de la oposición que no querían votar a favor de la iniciativa de hacer que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) cambiara por el Instituto para a devolverle al Pueblo lo Robado.

Aseguró también que los empleos generados a través de programas sociales, como el de la pavimentación de caminos y Sembrando Vida, "no son temporales" y que generan bienestar para las familias vulnerables.