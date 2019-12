"Mentira, difamación y perjurio a mi persona", dijo García Luna sobre dichos de "El Rey" Zambada

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue arrestado en Estados Unidos y acusado de ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos, informó el martes el fiscal del distrito este de Nueva York, Richard Donoghue.

Durante el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Nueva York, Jesús "El Rey" Zambada, un exmiembro del cártel de Sinaloa, contó que entregó a García Luna en un restaurante dos maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos en 2005 y 2006.

García Luna respondió entonces a través de una carta y señaló que dichas acusaciones eran mentira, difamación y perjurio a su persona.

"Es mentira, difamación y perjurio a mi persona", respondió el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a los señalamientos de soborno en su contra vertidos por "El Rey" Zambada.

En la carta aclaratoria, el exfuncionario federal se refirió a los dichos de Zambada en el juicio.

"Es mentira, difamación y perjurio a mi persona, que cualquier individuo, policía o grupo delictivo me haya entregado algún bien económico o material en cualquier momento de mi desempeño público o privado", manifestó.

Este martes, Zambada, hermano de "El Mayo" y testigo del gobierno estadounidense, declaró que entregó en un restaurante dos maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en 2005 y 2006.

Zambada dijo también que el cártel pagó en 2005 "unos millones de dólares" en sobornos a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, cuando el alcalde era el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Nunca tuve contacto, ni recibí personas vinculadas con la actividad delictiva, mi actividad se limitó al desempeño de mi responsabilidad oficial, hay registro de videograbación de todo el tiempo que estuve en el cargo, de las personas que ingresaron a la secretaría y registro documental de mi agenda personal con todas las reuniones que sostuve dentro y fuera de la oficina", manifestó García Luna en una carta en la que adjunta documentos.

Afirmó que en ambos periodos en los que tuvo bajo su cargo la Agencia Federal de Investigación (AFI) y posteriormente, como secretario de Seguridad Pública, "fui enlace y responsable del combate a las estructuras delictivas con el más alto grado de evaluación y certificación internacional, en particular con Estados Unidos de América".

"En el caso específico de esa organización criminal, la inteligencia sustantiva que se compartió y operó con ese país fue a través de mi persona, con los enlaces oficiales respectivos, con los que se logró la detención de los principales líderes, entre ellos, los que ahora señalan las infamias anteriores, sin prueba, ni evidencias de sus difamaciones", apuntó.

Subrayó que además de las operaciones para su detención, se mantuvo una estrecha colaboración para todos con los casos en la gestión de extradición a Estados Unidos.

Sostuvo que, por decisión personal, desde el año 2000, su patrimonio ha sido público y las declaraciones patrimoniales siempre han estuvieron en la plataforma de transparencia cuando fue funcionario público.

"Mi economía familiar corresponde a mis ingresos como funcionario público y ahora en la iniciativa privada. Por decisión personal mis declaraciones de impuestos y fiscales son públicas.

"Reitero. Es mentira, difamación y perjurio a mi persona, que cualquier individuo, policía o grupo delictivo me haya entregado algún bien económico o material en cualquier momento de mi desempeño público o privado".

En su respuesta, García Luna adjuntó documentos en los que el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Luna Santos, le reconoce su destacada labor en el combate al narcotráfico y su contribución estratégica a la seguridad internacional, y le entrega la Medalla al Mérito categoría Excepcional, en la ciudad de Bogotá.

Además, reconocimientos de parte del gobierno de Estados Unidos en sus tareas en contra del narcotráfico, tanto como titular de la SSP, como jefe de la Agencia Federal de Investigación.