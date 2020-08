"Mentirosos" e "hipócritas", responde AMLO a Calderón sobre presunta censura

"Mentirosos, falsarios, hipócritas", esa fue la respuesta que dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador a las acusaciones que hizo ayer Felipe Calderón Hinojosa sobre presuntos actos de censura en contra de Carlos Loret de Mola.

Le recordó que en su Gobierno fue hasta expulsado de México el periodista José Gutiérrez Vivó, y el caso de Carmen Aristegui, despedida de MVS en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ayer mismo, en redes sociales, se le recordó a Calderón que Alejandra Sota y Javier Lozano Alarcón también intentaron despedir a la misma periodista.

Un reportero le preguntó al Jefe del Estado mexicano sobre las afirmaciones de Calderón. El expresidente dijo en Twitter: "Si Carlos Loret de Mola sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este Gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del Presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres".

Los comentarios de Calderón sobre Loret de Mola de dieron por el supuesto de que sería despedido de W Radio. Tuiteros le recordaron los grandes escándalos de su sexenio: la censura a Carmen Aristegui, el caso de la Guardería ABC (donde murieron 49 niños) y otros.

AMLO le respondió: "Nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie. No somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el Gobierno precisamente de Calderón, lo expulsaron del país".

En su conferencia de prensa matutina, recordó que el periodista se encuentra en Estados Unidos, ya que "se tuvo que asilar en situación muy difícil". Además, reveló que las autoridades están "haciendo una revisión de su caso porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó, y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron".

Desde Monterrey, Nuevo León, el mandatario aseguró que en el pasado "sí había represalias y censura", sin embargo, descartó que estas prácticas se realicen en la actualidad. "Tan es así que desde el Presidente Madero no se ataca a un Presidente de la República como ahora y no se persigue a nadie. No hay represión. Se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas", subrayó.

A su vez, destacó la importancia de que "exista la oposición porque es la democracia y son los contrapesos. De modo que si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, están mintiendo. Es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas porque esa es la característica principal del conservadurismo. La doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía".

Carlos Loret de Mola conduce el programa "Así las cosas" en W Radio. Miguel Alemán Magnani, quien dirige el Corporativo Coral, asumió la presidencia del Consejo de Administración del Sistema Radiópolis, luego de haber concluido su compra con Grupo Televisa. El Sistema Radiópolis opera 17 estaciones en México; entre ellas, destaca W Radio.

De acuerdo con información de distintos periodistas y de Rafael Aceves en el diario Reforma, Alemán Magnani también asumió el control editorial y las instalaciones del Sistema Radiópolis, con el respaldo financiero de familiares de los empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle.

Un comunicado precisa que la modificación del Consejo de Administración del Sistema Radiópolis derivó en designar como nuevo director general a Ignacio Carral Kramer, por lo que Francisco Cabañas dejará la dirección. Además, se anunció que la programación, los contenidos y la operación del Sistema Radiópolis no experimentarán cambios por el momento.

Videos difundidos la semana pasada por el periodista Carlos Loret de Mola muestran a David León Romero, nombrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir la distribuidora de medicamentos del Estado, entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del actual Jefe del Ejecutivo. A eso se refiere Felipe Calderón.