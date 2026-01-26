Merezco irme con dignidad: Samara

Ciudad de México.- Samara Martínez ha cobrado notoriedad pública en los últimos meses. Es la primera paciente y mujer que ha volcado su esfuerzo y su pasión para hacer legal la eutanasia en México, y confía que su caso de enfermedad terminal ayude para que en este 2026 se apruebe una ley en nuestro país que permita a las personas desahuciadas irse en paz, sin dolor y sin sufrimiento.

La lucha de Samara es por la dignidad. Después de que su iniciativa denominada "Ley Trasciende" llegara al Senado de la República, se ha volcado de tiempo completo en lograr cristalizar la legalización de la eutanasia en México, "porque cuerpo enfermo, pero mente más viva que nunca".

La primera

"Yo soy la primera paciente, la primera mujer y la primera persona en México como paciente en levantar la voz y en exigir y luchar a cabalidad por legalizar la eutanasia en nuestro país", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su lucha por la legalización de la eutanasia se originó después de la pérdida de su segundo trasplante, cuando médicamente ya no había más que hacer.

"Entonces, ves a la muerte de cerca y sabes que tú no le vas a ganar. Es ahí cuando pienso por vez primera que merezco irme dignamente, sin dolor, sin sufrimiento, en compañía y no en un hospital, y es cuando digo ´voy a ser la persona que va a legalizar la eutanasia en México´.

"No hay nada para mí más digno que luchar no sólo por tu dignidad, sino también por la dignidad de los demás, incluso de todas esas personas que hoy afortunadamente gozan de buena salud, pero no están exentos de perderla. Entonces es aquí cuando siempre digo: ´más vale tener el derecho y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo´", agregó.

Para Samara, el momento más difícil de su vida fue cuando, a mediados del año 2024, tras siete meses de permanecer hospitalizada luchando para estar viva, la declaran en enfermedad terminal y le dicen que médicamente no hay más que hacer.

A sus 30 años, su sueño más grande es materializar la Ley Trasciende y cambiar paradigmas, romper dogmas, ser agente de cambio, inspirar y trascender.