Metro CDMX retirará propaganda de la marcha de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El director del Metro, Guillermo Calderón aseguró que el Sistema de Transporte Colectivo no autorizó la instalación de propaganda que invita a asistir a la marcha que convocó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el próximo 27 de noviembre, por lo que esta se retirará. "Decir contundentemente no, no la autorizó el Metro. No la autorizó aún la área encargada de hacer estas autorizaciones y lo que hemos instruido es que se haga su retiro", indicó el funcionario capitalino en conferencia de prensa durante el recorrido de supervisión al ensamblaje de los nuevos trenes de la línea 1.

La marcha que se realizará este domingo será del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino como parte de su festejo por cuatro años de gobierno, y dicha propaganda fue instalada en diversas estaciones del Metro, como Bellas Artes, Normal, Hidalgo, principalmente en paredes de andenes y taquillas. Ayer trabajadores del Metro, mediante el sindicato se deslindó también de dicha colocación.