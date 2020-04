Metro cierra estaciones alrededor del Centro Histórico de la CDMX

Para disminuir el flujo y concentración de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, este domingo permanecen cerradas las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro Isabel La Católica, de la Línea 1; Zócalo, de la Línea 2; Bellas Artes, Líneas 2 y 8; Juárez, Línea 3; San Juan de Letrán, Línea 8 y Lagunilla de la Línea B.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad informó que las estaciones Mixiuhca y 416 Poniente, de Metrobús, Línea 6, se encuentran brindando el servicio de manera normal debido a su importancia logística; no obstante, informará sobre cualquier modificación que obedezca a las necesidades de transporte de la Ciudad y a las disposiciones de las autoridades sanitarias.

"Se exhorta a la población en general a mantenerse en resguardo domiciliario, para no contagiar o no contagiarse del virus SARS-COV2 generador de la enfermedad Covid-19", indicó la dependencia.

Exhortó a la población a que, en caso de sentir alguno de los síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, se debe enviar un SMS al 51515 con la palabra "covid19" y responder unas preguntas para recibir orientación e información o bien, en la página www.test.covid19.cdmx.gob.mx.

Desde el 23 de abril y, hasta nuevo aviso, permanecen cerradas 38 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, como parte de las medidas en la Ciudad de México durante la Fase 3 de la pandemia por coronavirus o Covid-19.

Las estaciones que están cerradas son Juanacatlán de la Línea 1; Allende, Panteones, Popotla y Villa de Cortés, de la Línea 2; Bondojito, Canal del Norte, Fray Servando y Talismán de la Línea 4; Aragón, Eduardo Molina, Hangares, Misterios y Valle Gómez de la Línea 5.

En tanto de la Línea 6 las estaciones Lindavista, Norte 45 y Tezozómoc; Constituyentes, Refinería y San Antonio, de la Línea 7; de la Línea 8 las estaciones

Aculco, Cerro de la Estrella, La Viga y Obrera; mientras que de la Línea 9 Ciudad Deportiva, Lázaro Cárdenas, Mixiuhca y Velódromo.

En la Línea 12 permanecerán cerradas las estaciones Eje Central, San Andrés Tomatlán y Tlaltenco; de la Línea A las estaciones Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Peñón Viejo; y de la Línea B, las estaciones Deportivo Oceanía, Olímpica, Romero Rubio y Tepito. En tanto la Línea 3 no tendrá cierres de estaciones.