Metro de CDMX premiará al usuario que viaje con cubrebocas y careta más original

El Sistema de Transporte Colectivo Metro lanzó la convocatoria del concurso: "#ViajaProtegidoChallenge", que consiste en premiar al usuario que este mejor protegido durante su viajar en este medio de transporte, al portar cubreboca y careta con diseños creativos, originales y con estilo.

El concurso "#ViajoProtegidoChallenge" otorgará premios para los tres primeros lugares y uno a la categoría especial "Animales de compañía".

Quienes deseen ser parte de este reto deberán grabar un video de 30 a 45 segundos como máximo, donde se muestre y cuenten sobre el diseño de su cubreboca y careta para protegerse al viajar en el Metro.

Los interesados deberán enviar el video para registro de participante y posterior publicación en la página de Facebook @MetroCDMX, en donde se podrá invitar a la comunidad internauta a darle "like".

La invitación a que den "like" al video concursante en el Facebook del Metro también podrá hacerse desde otras redes sociales personales como Twitter, Instagram, Tiktok y YouTube, mediante el uso del "hashtag" "#ViajaProtegidoChallenge", sin olvidar etiquetar las cuentas institucionales del Metro.

El concurso inicia el 28 julio y se tomarán en cuenta los videos publicados hasta la última hora del 20 de agosto; los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales del STC el 24 de agosto del año en curso.

Los ganadores serán seleccionados con el voto en redes sociales, a través del número de "likes" en la plataforma Facebook. Los tres primeros lugares y el ganador de la categoría especial "Animales de compañía", se darán a conocer a través de las redes sociales del Metro CDMX y serán galardonados.

Los premios incluyen desde un pase de acceso gratuito durante un año, seis y tres meses, para transportarse en el Metro CDMX; así como una Pantalla de "65 UHD 4K Smart TV"; una tableta inteligente y un teléfono celular. Éstos últimos son donados de manera altruista por la empresa Pedigree.

A través de la Secretaría de Turismo de la CDMX se otorgarán pases anuales para Six Flags México; tours de un día (Teotihuacán + Basílica, Cuernavaca + Taxco, Puebla + Cholula) y City Tours en la CDMX en Capital Bus.

Además, se obsequiarán colecciones especial de productos Chángolos; despensas; encordaduras para guitarra eléctrica y playeras Jimmy Wess y La Valenciana; así como tenis conmemorativos del 50 Aniversario del Metro; colecciones discográficas de Sony Music; discos autografiados, gorras y playeras de Alfonso André, Flor Amargo y La Tremenda Corte, de acuerdo con el primero, segundo y tercer lugar.

Para el ganador de la categoría "Animal de Compañía", la empresa Pedigree, obsequiará un año de alimentación completa y balanceada para un can.

Las bases completas del concurso y los detalles sobre los premios a otorgar pueden consultarse en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/viajaprotegido.