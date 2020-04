Metro de la CDMX registra otro accidente

A más de un mes que se registrara el choque de dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la estación Tacubaya -encontronazo que dejó el saldo de una persona sin vida y 41 heridos-este lunes se registró otro accidente, aunque afortunadamente en esta ocasión no se registraron lesionados.

No obstante, los trabajadores de la dependencia exigen a las autoridades mayor seguridad y mantenimiento de los vagones. Augurando incluso que, de no atenderse a tiempo esta situación, se podría registrar una tragedia de mayor magnitud.

Según la información proporcionada, el accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la Línea 5 que corre de Pantitlán a Politécnico; según el personal de mantenimiento del Metro, esto ocurrió cuando el "enganche acoplador" de la cabina trasera del tren M.0032-M.0052 se fracturó. Entonces quedó colgando del tren, en el tramo que corresponde de la estación Misterios a Consulado.

A decir del personal de mantenimiento, eso provocó que el enganche se fuera arrastrando y "brincando", arrojando balasto por todos lados que golpearon aparatos de cambio de vías y además dañando una cabina que presentó impactos a la carrocería y parabrisas del propio tren.

El vagón dañado se encuentra en el Taller de Mantenimiento Sistemático Ticomán para su revisión y reparación.

A raíz de este nuevo accidente, los trabajadores del Metro revelan que no saben cuánto tiempo estará la maquinaria en ese lugar, pues se tienen que usar partes usadas de otros trenes qué están fuera de servicio; se tendrá que reemplazar el parabrisas estrellado, la moldura de los fanales y el limpiaparabrisas, reemplazar la luz dañada, reparar el golpe de la carrocería, realizar trabajo de hojalatería y pintura, así como buscar y colocar un enganche que esté en la mejor condición posible.

Los trabajadores de mantenimiento del Metro acusan que estos accidentes son ocasionados por la falta del equipo necesario para realizar los trabajos, detallando que los conductores de Línea 5, llevan denunciado desde 2011 que diversos tramos de la línea presentan varios desniveles en las vías, lo que provoca que los trenes se agiten y reboten de una forma muy fuerte.

Según el informe que entregaron a las autoridades del Metro, el problema se ha extendido a las líneas 2, 5, 8, 9, A y B, donde se requiere de forma urgente que sean intervenidas para renivelar las vías.