Metro desmiente versión de paro de labores

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que hasta el momento no tiene alguna notificación de los tres sindicatos registrados, que el próximo 10 de mayo se vaya a suspender la prestación del servicio como se ha difundido en redes sociales.

"La supuesta convocatoria a paro de los trabajadores del Metro, que circula en redes sociales no corresponde a un movimiento por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, tampoco se ha observado hasta este momento ningún movimiento de este tipo dentro de la institución", informó el organismo.

Al respecto el Sindicato Nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro rechazó que haya tal suspensión de labores, al precisar que "en tal virtud, no avalamos acción alguna que no sea aprobada por nuestro segundo Órgano de Gobierno sindical, el Consejo Nacional de Delegados y, en consecuencia, que sea anunciado y encausado por nuestro Comité Ejecutivo Nacional".

Al mismo tiempo, hicieron un llamado a los trabajadores a no dejarse llevar por "propuestas irresponsables" que no hayan sido analizadas y generadas por la dirigencia sindical y que pueden resultar contrarios a los acuerdos alcanzados con la dirección del Metro. "Cualquier acción de lucha enarbolada por nuestro Sindicato, siempre será comunicada oficialmente por los órganos informativos o a través de sus Comités Ejecutivos Seccionales", rubricó el sindicato.

La información que circula en las redes sociales refiere que la protesta de los operadores del Metro se debe a la inconformidad que existe en los trabajadores, ya que dos de sus compañeros resultaron presuntos responsables del accidente en la Estación Tacubaya de la L-1 del Metro.

El organismo de transporte refirió que estará al pendiente de las inconformidades de los trabajadores, pero reiteró que hasta el momento no existe notificación alguna de la suspensión del servicio, que es considerado como esencial para el funcionamiento de la capital del país.