Metro instala cámaras para medir temperatura ante Covid-19

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el programa para medir la temperatura a usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por medio de cámaras termográficas, que están instaladas en las estaciones Zócalo y Pantitlán, esto ante la pandemia por Covid-19.

Comentó que en caso de que se identifique que a una persona con más de 37.5 grados, se le solicitará que regrese a su casa.

"Se le pide que por favor se vaya a su casa, que puede ser riesgoso, aunque no es seguro que sea Covid-19. Puede tener los síntomas y es mejor que vaya a su casa. No es nada obligatorio, pero si se les orienta que se retiren", indicó.

El Metro informó que se trata de un programa piloto por parte de la dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del organismo, y son dos cámaras termográficas infrarrojas; una ubicada en estación Zócalo y otra en Pantitlán.

Destacó que hasta ahora no se han detectado usuarios con temperatura fuera de los parámetros, pero al ser ubicado, personal de Seguridad Industrial e Higiene del STC lo abordará, le proporcionará un cubrebocas, gel antibacterial y guantes, y se le indicará contactar a la Unidad de Inteligencia para Emergencia en Salud (UIES) al teléfono 5168242 o enviar un mensaje de texto al 51515, para darle seguimiento a su caso.