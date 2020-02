Metrobús anuncia afectaciones en servicio por marcha de mujeres

Galería 1 de 13

El Sistema de Transporte Metrobús informó sobre las afectaciones en el servicio ocurridas la tarde de este 14 de febrero debido a la marcha feminista. A través de un comunicado el organismo señaló que en la Línea 1 hay servicio provisional debido a la protesta. Indicó que se abrieron los circuitos de El Caminero a la Glorieta de Insurgentes y de la Plaza de la República a Indios Verdes. Apuntó a que no hay servicio de Hamburgo a Reforma.

En la Línea 2, señaló, el servicio es regular y no hay afectaciones en traslados. Mientras que en la Línea 3 se reporta servicio con retraso por la manifestación. Indicó que la estación Hidalgo se encuentra cerrada por obra en dirección Tenayuca. Por su parte en la Línea 4 reportó servicio provisional por la marcha e indicó que hay servicio en la Ruta Sur de San Lázaro a Juárez. Las estaciones que no tienen servicio son: Plaza de la República, Glorieta de Colón, Expo Reforma y Vocacional 5. Reportó la Línea 5 con servicio regular.

El transporte señaló que en la Línea 6 hay servicio provisional por la manifestación. Señaló que hay circuitos de la estación El Rosario a Deportivo 18 de Marzo, y de Hospital General La Villa a Villa de Aragón. Reportó que de La Villa a Martín Carrera no hay servicio. Finalmente anunció que en la Línea 7 hay servicio provisional por la marcha de Glorieta de Violeta a Talismán. No hay servicio, señaló, de Indios Verdes, Hospital Infantil a Gandhi. Tampoco hay servicio de Campo Marte a Hidalgo.