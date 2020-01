Mexicana vive la cuarentena por el coronavirus en Wuhan

Luego de que se declarara una cuarentena en la ciudad de Wuhan, centro del brote de coronavirus, Valeria Díaz Hernández, de 23 años, prefiere regresar a México lo antes posible.

La mexicana llegó a la ciudad china en octubre 2015 por un programa de intercambio cultural; dos años después se convirtió en estudiante becada de la Universidad de Wuhan donde estudia actualmente el segundo año de la carrera de Economía y Tratado Internacional.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la originaria de la Ciudad de México narró que en lo que va de la cuarentena sólo ha salido dos veces a la calle a comprar alimentos; sin embargo, el ambiente en una de las ciudades más pobladas del mundo no es el mismo.

"En las calles no hay gente ni coches. Está completamente desierto, hay muy pocos supermercados que están abiertos en donde se pueden encontrar cosas", refirió.

"Hay muy pocos lugares abiertos para comprar alimentos y en los supermercados no puedo pagar con tarjetas de crédito internacional", dijo.

Díaz Hernández contó que se enteró del brote de coronavirus en Wuhan a principios de este año.

"Tiempo después, los números comenzaron a aumentar. Un día nos avisaron que se iba a cerrar la ciudad, tal día a tal hora, así me enteré del brote", indicó.

La cuarentena en Wuhan fue declarada el pasado jueves 23 de enero, cuando el nuevo virus había dejado 18 muertos. Actualmente se tiene el registro de 170 muertes por el brote y más de 7 mil 700 casos confirmados.

La joven mexicana señaló que, aunque está de vacaciones, trata de no salir a la calle.

"Solo salgo a comprar comida, salgo bien cubierta, con cubrebocas. También trato de limpiar todo, si compro fruta, lavarla. Mantener la higiene y una buena alimentación", dijo que son algunas de las medidas de salud que toma.

Sobre salir del país, Valeria indicó que se ha comunicado con la embajada de México en Beijing para conocer si el gobierno mexicano tiene planes de evacuación para los quienes están en el país asiático.

"Ellos me preguntaron a mí si yo tenía el deseo de salir del país. Si yo quisiera salir y yo desde el principio les dije que sí", señaló.

La joven reiteró su deseo de salir de Wuhan pues le preocupa el número de muertes que ha dejado el coronavirus.

"A mí sí me gustaría regresar lo antes posible, yo veo acá cómo los números van aumentando. Es un riesgo que yo no quiero tomar. Prefiero estar en un lugar seguro, regresar a México", recalcó.

Pidió a las autoridades mexicanas encontrar algún plan de evacuación para los mexicanos en China y así "no seguir exponiéndonos" por el brote de coronavirus.

Por su parte, el padre de la joven, Miguel Ángel Díaz Villanueva, contó a EL UNIVERSAL que ya ha tenido contacto con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir ayuda y evacuar a su hija de China.

"Lo último que me comentaron es que ya mandaron la información de mi hija a la embajada de México en China y están esperando qué protocolo seguir", dijo.

--Mexicanos en Wuhan

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la embajada en Beijing está en contacto con personas mexicanas en la ciudad Wuhan.

"De las personas que se han identificado, todas señalan estar en buen estado de salud. Hasta este momento, dos de ellas han manifestado su deseo de salir del país", informó.

En un comunicado, la dependencia detalló que las representaciones de México en China mantienen cercana comunicación con miembros de la comunidad mexicana en ese país y "hasta este momento no hay registro de personas mexicanas que hayan enfermado".

Señaló que la embajada de Pekín está en contacto con personas mexicanas en Wuhan quienes "están en buen estado de salud" y hasta el momento "dos de ellas han manifestado su deseo de salir del país".