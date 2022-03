Mexicano clama por ayuda para poder salir de Ucrania

Conforme se incrementa la hostilidad en Ucrania, se hace más complicado salir del país. Aún quedan mexicanos varados por el país, que claman ayuda para poder moverse.

Es el caso de Germán Rosas-Ibargüen, quien está ubicado en Irpin, al noroeste de Kiev, Ucrania. De acuerdo con su relato, ha tratado de conseguir un medio de transporte para moverse, sin embargo, debido a una cirugía a la que fue sometido, no puede manejar.

"Somos dos aquí, me he tratado de comunicar con otros mexicanos pero quizá estamos solos en esta área", mencionó mediante mensajes de texto que intercambió con EL UNIVERSAL.

Lo que busca es un taxi que lo pueda mover hasta la estación central de trenes en Kiev, para poder salir. Pero las restricciones con el fortalecimiento de hostilidades, ha hecho imposible que Germán consiga ese modo de moverse.

Sin embargo, su problema ahora es la necesidad de medicamentos, así como poder contar con dinero. Y es que los negocios, en su mayoría, están cerrados, lo mismo que los bancos y cajeros automáticos ya sin dinero.

"Lo que me ha ayudado son mis tarjetas de crédito y débito", indicó.

Cuestionado sobre la comunicación que tenga con la embajada de México, mencionó que únicamente lo integraron a unos grupos de chat y lo que se le dice es que busque el medio para moverse por sus medios.?"Entiendo que es imposible que nos envíen un taxi, pero les he pedido apoyo con información de servicios para lograr salir de aquí, pero no he tenido respuesta. Tienen mi nombre, número de pasaporte e información, pero nunca me respondieron", lamentó.