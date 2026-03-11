logo pulso
Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Mexicano explotaba a trabajadores en EU

Por El Universal

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
Mexicano explotaba a trabajadores en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Un mexicano se declaró culpable de explotar trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, "Quichi", se declaró culpable en un tribunal federal de Tampa, Florida, bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, informó un comunicado del Departamento de Justicia.

Villatoro Moreno y sus coacusados operaban y administraban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa contratista de mano de obra agrícola, que funcionaba como una organización criminal que obligaba a las víctimas a trabajar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte, según documentos judiciales.

El acusado admitió haber operado una empresa de contratación agrícola que sometía a ciudadanos mexicanos con visas H-2A a condiciones de trabajo forzado en varios estados.

"Villatoro Moreno y sus coacusados utilizaron varios medios coercitivos para obligar a las víctimas a trabajar, incluyendo imponer deudas a los trabajadores; confiscar los pasaportes de los trabajadores; someter a los trabajadores a condiciones de vida de hacinamiento, insalubres y degradantes.; abusar verbalmente y humillarlos.

