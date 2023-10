Mexicano se queda en Israel por amor a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Ante el conflicto entre Israel y Palestina, cientos de mexicanos buscan huir de la zona, pero Aldo Guzmán decidió quedarse junto a su esposa y bebé. Tiene cuatro años viviendo en Israel.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Aldo Guzmán contó que decidió quedarse en Israel porque su esposa tiene su familia allá: "se lo planteé en algún momento como una posibilidad, pero ella tiene sus padres, su mamá, es una persona mayor y pues para ella no es tan fácil decir, me voy a México", dijo.Aldo Guzmán vivía en la Ciudad de México y actualmente trabaja para una empresa de tecnología en Israel, aunque en este momento se encuentra de manera virtual.Guzmán recalcó que no es la primera ocasión que vive una guerra, la primera fue hace dos años. Sin embargo, ha sido testigo de ataques terroristas y el lanzamiento de misiles en Israel.Ante el miedo y pánico que viven algunos mexicanos, se ofreció a brindar apoyo a los connacionales mediante la red social X, antes Twitter, que buscan regresar a México.Algunos consejos que da Aldo a los mexicanos es seguir los protocolos de seguridad, también continuar con las instrucciones que da la embajada y al sonar la alarma deben ir a los refugios "es muy importante que si están en un hotel o en una zona turística sepan dónde están", señaló.La historia de amor de AldoAldo contó que pensaba vivir de manera temporal en el Oriente y empezó a salir con su ahora esposa, pero su visa estaba por expirar, le comentó a su pareja que debía regresar a México y "ella me dijo que nos registráramos como unión de pareja ante el Ministerio del Interior para buscar mi residencia y así me quedé, nos registramos un mes después y nos casamos a los seis meses".El mexicano enfatizó que en caso de que el escenario en Israel empeoré tiene el plan B de regresar a México. Sabe que será recibido con los brazos abiertos en la Ciudad de México.