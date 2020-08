Mexicano, varado en hospital de Malasia por coronavirus

Héctor Mejía Mancisidor viajó a Malasia por cuestiones laborales. A su llegada tuvo que hacer el aislamiento de 14 días, previo a poder desembarcar.

Para el 7 de agosto pasado le tomaron una muestra de sangre y por la tarde de ese mismo día le informaron que sería trasladado a un hospital.

El mexicano ha permanecido en un hospital, sin siquiera saber si es portador de Covid-19 o no. No presenta síntomas, pero le han tomado muestra de sangre en más de dos ocasiones.

"El cónsul mexicano ya tomó mi caso y por lo menos hay un mucho mejor trato por parte del hospital", comentó.

El 27 de julio pasado, Héctor Mejía viajó a Lubuan, Malasia, para realizar un embarque en una plataforma que pertenece a la empresa PACC Offshore Services Holdings Ltd.

Al llegar a Lubuan, se le pidió al mexicano tener un aislamiento de 14 días, como lo marcan los actuales protocolos de sanidad por la pandemia del Covid-19. La llamada cuarentena venció el 7 de agosto, cuando le fue tomada una muestra de sangre.

Ese mismo día por la tarde, el connacional recibió una llamada de teléfono en la que simplemente le informaron que sería trasladado a una institución médica, para ponerlo en observación, toda vez que en su sangre encontraron anticuerpos.

Sin embargo, narró Mejía Mancisidor, nunca vio los resultados del estudio que le fue realizado y a su llegada al Hospital de Lubuan no se le permitió hablar con algún médico.