Mexicanos consumen jarabe de alta fructosa sin saberlo y causa obesidad, advierte Profeco

Las bebidas con alto contenido calórico como panes, galletas, botana, cereales, yogurts, entre muchos otros alimentos, contienen jarabe de alta fructosa, un ingrediente que con el tiempo se acumula y es causa de sobrepeso y obesidad, advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por ejemplo, el jarabe de maíz conocido como "miel" de la marca Karo "representa un peligro para la salud de tu bebé", advirtió la Profeco, por la gran cantidad de fructosa que tiene.

"El jarabe de maíz de alta fructosa, el mayor impostor del azúcar... El consumo de fructosa se ha incrementado en los últimos años, llegando a reemplazar a la sacarosa en diversas aplicaciones industriales", el problema es que no se ha difundido que el consumo excesivo ocasiona daños a la salud.

En la Revista del Consumidor de noviembre advierte que los mexicanos consumen fructosa sin saberlo, porque se utiliza en muchos productos por el bajo costo que tiene para la industria de alimentos y bebidas, pero en realidad trae consecuencias negativas.

Por lo que alertan observar en las etiquetas de refrescos de cola, jugos envasados, galletas, cereales, yogurts, salsas cátsup, papas fritas o cualquier botana.

"Consumir este tipo de bebidas y alimentos no brinda nutrientes, las calorías que aportan no sacian, por ello se les conoce como calorías vacías, que con el tiempo se acumulan y derivan en sobrepeso y obesidad", dijo la Profeco en su reportaje.

El problema ya lo detectaron publicaciones como la American Journal of Clinical Nutrition, la cual advierte que las bebidas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa se convierten en colesterol malo, lo que podría provocar aumento de ácido úrico y enfermedades cardiovasculares.

Además de que la existencia de jarabe de alta fructosa da sensación de vacío en el estómago, es decir a pesar de que una persona come, siente que no se llena, porque la "ingesta excesiva de jarabe de maíz de alta fructosa produce en gran cantidad la hormona gh relina la cual te hace sentir que nunca estás satisfecho y quieres seguir comiendo", lo que causa obesidad y diabetes melitus tipo 2.