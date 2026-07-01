México a la expectativa del T-MEC

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el martes que está a la expectativa de lo que pueda decidir Washington cuando el miércoles comience la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum ratificó en su habitual conferencia diaria que México, al igual que Canadá , insistirá en la ampliación por otros 16 años del T-MEC –vigente desde el 1 de julio de 2020—.

La revisión se dará en medio de un clima de tensión generado por los aranceles que impuso el presidente Donald Trump a varios países, entre ellos a sus socios, desde el inicio de su segundo mandato en 2025.

México ha logrado sortear buena parte de los gravámenes que Washington implementó, pero los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como los camiones medianos y pesados, enfrentan un impuesto del 25%. También está vigente un gravamen del 50% al acero y el aluminio y una cuota compensatoria del 17% al tomate mexicano.

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"Estamos tranquilos en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer", dijo la mandataria y agregó que, independiente de la decisión que tomó la administración Trump, "eso no quiere decir que se acabe el tratado mañana".

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó en un vídeo que difundió en su cuenta de X que el miércoles sostendrá una reunión virtual con sus pares de Estados Unidos y Canadá sobre los siguientes pasos que se seguirán para la revisión del T-MEC.

Ebrard detalló que entre los caminos que se están considerando es una revisión dentro de seis años con una ampliación de la vigencia del tratado hasta 2042 - que respaldan México y Canadá -, o mantener el T-MEC hasta 2036 y hacer una revisión cada año con un alcance cada vez más limitado de las evaluaciones.

Alterno al proceso de revisión del tratado, México y Estados Unidos tendrá el 20 de julio en la capital mexicana la tercera ronda de diálogos bilaterales en materia comercial que se iniciaron en mayo.

Durante las dos primeras partes abordaron asuntos relativos a las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz.

Sobre las conversaciones bilaterales, Sheinbaum manifestó que su administración está trabajando para que Washington "disminuya de manera importante" los aranceles impuestos a los productos mexicanos y continúe el T-MEC.