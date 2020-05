México analiza plantear a Donald Trump un acuerdo migratorio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno analiza plantearle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo migratorio para regularizar a los mexicanos que residen de manera ilegal en ese país.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que no descarta hacer dicho planteamiento de concretarse un encuentro entre ambos mandatarios.

"Si no lo descarto, porque siempre nosotros debemos proteger o garantizar los derechos de los migrantes mexicanos y buscar su regularización en Estados Unidos, los que no están todavía legalizados como residentes estadounidenses, claro que sí".

El presidente López Obrador dijo que hay muy buena relación con el presidente estadounidense, pero "vamos a esperar, en la agenda si se da el encuentro son dos temas: expresar nuestra solidaridad con el gobierno estadounidense por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia... y lo segundo es participar en el inicio del TMEC esto a partir del 1 de julio que va a coincidir con el restablecimiento de la normalidad económica y comercial".

Recordó que su administración está obligada apoyar, respaldar, a proteger a nuestros migrantes, que son héroes vivientes.

"Esto nosotros lo hemos planteado de tiempo atrás, una vez me entreviste con el vicepresidente de Estados Unidos (Joe) Biden y traté este tema con él, y recuerdo de que hablamos de que iba a pasar el primer periodo del presidente Obama y que iba a ser muy difícil que el hiciera una propuesta migratoria, pero que en el segundo periodo lo iba a plantear. Eso fue lo que me dijo el vicepresidente Biden, y por circunstancias que no viene al caso, no se dio esa reforma, entonces es algo pendiente".