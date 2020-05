México apunta el 8 de mayo como la cúspide de la epidemia de COVID-19

La Secretaría de Salud de México este martes que el pico máximo de la epidemia de COVID-19 en el país ocurrirá el 8 de mayo, dos días después de lo que habían pronosticado el pasado viernes.



"Sin intervenciones (en salud pública), el punto máximo lo hubiéramos tenido el 2 de abril, un pico muy temprano", explicó en conferencia el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



"Hemos ganado tiempo, la predicción es que lo tendremos el 8 de mayo y estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo", agregó.



El funcionario dijo que al actualizarse la predicción "se ve una ganancia adicional (de dos días) porque se pasó del 6 al 8 de mayo y al pasar esos días la curva aún es más plana".



Precisó que las intervenciones de salud pública tienen dos momentos importantes: la contención y la mitigación comunitaria.



En la conferencia, López-Gatell explicó que "aplanar la curva no quiere decir desaparecer la epidemia" ya que "las epidemias no se pueden parar de un día para otro" e insistió en que el comportamiento de la curva epidémica se mantendrá hacia abajo "si las personas se quedan en casa"



Además llamó a seguir practicando las medidas de prevención e higiene como la Sana Distancia y el lavado constante de manos.



Comentó que "quien aplanó la curva epidémica fue la gente" y destacó la participación de la ciudadanía para disminuir el nivel de contagio al tiempo que insistió que "esto no es una señal de suspender medidas de Sana Distancia".



Advirtió que aún falta más de la mitad del ciclo epidémico y también falta que muchas ciudades registren su periodo epidémico como ocurre ahora en la Ciudad de México.



Explicó que la curva epidémica no se puede dibujar a nivel nacional ya que cada estado "tendrá momentos diferentes de mayor registro de casos".



México llegó este martes a 26.025 casos confirmados con 2.507 muertos por COVID-19 a pocos días de que se alcance en el país el clímax de la pandemia para luego iniciar su descenso, según los pronósticos de las autoridades sanitarias.



En las últimas 24 horas, las autoridades notificaron 1.120 nuevos contagios por el virus, lo que supuso un aumento de 4,5 % respecto a los 24.905 confirmados del día anterior, informó el director de Epidemiología, José Luis Alomía.



En tanto, la cifra de fallecimientos creció en 236 para pasar de los 2.271 el lunes a los 2.507 decesos reportados este día en el informe técnico.