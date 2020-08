"México aún lidia con la pandemia", dice Iglesia

La Iglesia católica advirtió que México se encuentra aún lidiando con la pandemia por Covid-19 "y mientras busca la manera de superar la crisis, se precipita sobre el país y el mundo otra igual o peor que la sanitaria: la económica".

A través de su editorial en el Semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México subrayó que esta última semana se informó de una histórica caída del PIB y del impacto en la actividad industrial, a lo que se suma la pérdida de miles de empleos en el sector formal y la desesperación de otras miles de personas que trabajan en la informalidad y que no han podido obtener recursos para vivir.

Adicionalmente, miles de empleados están siendo afectados en sus prestaciones y en su salario habitual. No es algo que afecte sólo a una empresa, a una ciudad o a un país. Es un fenómeno mundial, refirió.

Recordó que hace unas semanas la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicó un documento titulado Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, y en uno de sus apartados les recordaba a todos aquellos que han sido gravemente afectados en su economía, que no están solos.

"Urge que todos los sectores competentes, gobierno, empresarios y sociedad, generemos condiciones que modifiquen el escenario desolador que estamos viviendo", señalaron los obispos de México.

La Arquidiócesis Primada agregó: "La Iglesia católica no es inmune a esta crisis, por el contrario, las actividades parroquiales aún permanecen suspendidas en algunas diócesis y en las que se han abierto los templos la reactivación ha sido muy lenta, pues se ha tenido que actuar responsablemente ante la alerta sanitaria; sin embargo, miles de empleos dependen también de estas actividades".

El organismo eclesiástico agradeció a los feligreses que han apoyado a los templos y a quienes han colaborado para que, puntualizó, "hoy con más fuerza que nunca se mantengan las actividades caritativas que realiza la Iglesia, como la entrega de despensas, los comedores comunitarios, los albergues y los centros de atención a víctimas y a migrantes".