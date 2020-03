México busca a 400 personas que viajaron a EEUU por sospecha de coronavirus

El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Enrique Alfaro, informó este miércoles que se buscan a unos 400 residentes que viajaron hace dos semanas a Colorado, Estados Unidos, como sospechosos de ser portadores del coronavirus o estar contagiados de COVID-19.



En un video publicado en sus redes sociales, Alfaro explicó que estas personas tomaron dos vuelos fletados a Vail, zona de Colorado donde se practica esquí, y a su regreso no tuvieron el seguimiento de parte de las autoridades de salud.



Los viajeros regresaron a México y algunos de ellos han sido confirmados con la enfermedad del coronavirus, dijo Alfaro sin dar mayores detalles del número exacto de personas enfermas.



Señaló que estas personas son "el principal frente de contagios potenciales", ya que se sabe que algunos de ellos viajaron días después a zonas turísticas en Jalisco y la costa del vecino estado de Nayarit.



Aseguró que quienes acudieron a este viaje tienen "una altísima probabilidad de de haber adquirido este virus", por lo que son "un riesgo potencial para la gente que está cerca" de ellos.



"Necesitamos que la gente que hizo este viaje, por supuesto que no daremos nombres para no exhibir a nadie, pedirles absoluta responsabilidad, estamos haciendo un trabajo de identificación de toda la gente con la que han tenido contacto", señaló.



El secretario de salud de Jalisco, Fernando Petersen pidió a los viajeros a mantenerse aislados y a comunicarse con esa dependencia para tener un control y dar seguimiento a su salud.



"No queremos que esto sea el inicio de una dispersión importante de Coronavirus", señaló.



De acuerdo con datos de esa dependencia, Jalisco tiene siete casos confirmados de personas contagiadas con el COVID-19, dos de ellas asintomáticas, además de hay 50 casos descartados, 13 personas se encuentran en observación y se da seguimiento a otras 59.



El estado vive este miércoles el cierre de bares, cantinas, antros, centros nocturnos y casinos como una de las medidas implementadas por el gobierno local para evitar la propagación del virus.



En el país, las autoridades sanitarias han dado cuenta de 93 contagios de COVIC-19 en el corte del 17 de marzo.