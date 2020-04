México busca comprar insumos médicos a Estados Unidos: Ssa

México buscará comprarle 10 mil ventiladores y 10 mil monitores a Estados Unidos para enfrentar la contingencia por coronavirus 2019. Además, fue la iniciativa privada y no el gobierno federal, la que le vendió a China un cargamento de mascarillas e insumos médicos, aclaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Detalló que en una de las múltiples conversaciones telefónicas que han sostenido los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Donald Trump, el primero le hizo una solicitud de compra al segundo.

El trato no se ha concretado puesto que Estados Unidos en este momento se encuentra atravesando por uno de los momentos más altos de la pandemia.

"La respuesta fue positiva pero no hay nada en concreto todavía. Eso requiere que ellos analicen los mecanismos, Estados Unidos está enfrentando ahora mismo una de las más grandes manifestaciones de la pandemia y será la siguiente semana cuando se empiecen a dar respuestas. También en China se están buscando a través de un puente aéreo que estableció México con China conseguir todos estos insumos que han estado escasos en el mercado mundial", dijo.

En conferencia de prensa para dar conocer los avances sobre la pandemia de Covid-19, aclaró que existió una distorsión de la información con respecto a la venta a China de mascarillas y después la adquisición a este mismo país de insumos médicos.

"En febrero, cuando China tenía una enorme demanda de este tipo de insumos porque era el epicentro de la pandemia, los solicitó al mercado mundial y una de las casas productoras son las fábricas que había en México", dijo.

"Eso no hay ninguna razón para impedir esa producción de una compañía privada y obviamente se vendió. En este momento que México requiere, pues lo compra hoy en China como en su momento lo hizo China comprando a México".