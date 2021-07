México busca participar en fases III de vacuna ReiThera y Sanofi: SRE

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó este martes que México busca participar en las fases III de las vacunas contra el Covid-19 de los laboratorios ReiThera, de Italia y Sanofi, de Francia.

En conferencia matutina, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller detalló que durante la reunión del G20, en Italia, la posición de México fue acelerar la cooperación internacional y ayudar a las naciones más vulnerables para tener acceso a la vacuna.

"De ahí se derivan dos acuerdos específicos con Italia, vamos a hacer todo lo posible por traer a la fase III de ReiThera, que es la vacuna italiana, que ya está bastante avanzada; y en México hoy -si no hay algún cambio- se va a evaluar el proyecto fase III de Sanofi, que es francesa, con lo cual tendríamos más opciones de las que ya acabo de aclarar en este momento.

"México está en un circuito internacional, ya sea que estemos trayendo sustancia activa de otros países o que estemos importando las vacunas terminadas, que también nos obliga a no interrumpir el circuito. Es decir, nosotros también tenemos que aportar a otros países para que ese circuito virtuoso funcione, si en algún lugar se para, pues entonces ya no funciona, no llegaría a todos los países el acceso a la vacuna", indicó.