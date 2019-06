México cancela autorización para uso de "fracking" para extraer petróleo

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador fue interrogado por un reportero respecto a quién había solicitado el permiso concedido el martes por la CNH para usar ese método, que el actual Gobierno ha asegurado que no se usará por el deterioro ambiental que ocasiona.



El mandatario reconoció que se hizo una solicitud en noviembre del año pasado, aún durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), "y se complementó durante estos meses".



"Y en efecto se autoriza a explotar un campo, es un pozo, con 'fracking'. Se suspende esa autorización; no vamos a usar 'fracking' en la explotación de petróleo", declaró.



López Obrador añadió que esta misma mañana se trató el tema y se dieron las instrucciones para dejar sin efecto la autorización. "El director de Pemex (Petróleos Mexicanos) ya tomó cartas en el asunto", añadió.



Por otro lado, el presidente aseguró -como ya lo había hecho la víspera- que se ha logrado frenar e incluso revertir la baja de producción de Pemex, pese a que se registró una leve caída de 12 mil barriles diarios en el periodo de abril a mayo.



"Se ha administrado bien, con eficiencia, con honradez, y se pudo detener la caída de la producción. Pero como hubo un tropiezo en mayo, nuestros adversarios apuestan porque fracasemos. Pero en junio ya se recuperó, así que no les funcionó su estrategia", dijo, y añadió: "Va en franca recuperación la producción petrolera".



El mandatario cedió la palabra el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien especificó que el "pequeño bache" de la producción se debió a problemas "del día a día" como una caída de presión en la red de bombeo para extraer petróleo y fallas en un turbogenerador de energía, los cuales ya se resolvieron.



Precisó que desde un pico de producción de 3.4 millones de barriles diarios en enero de 2004 se había registrado una baja constante hasta enero pasado, y que a partir de entonces ha habido un repunte que atribuyó a acciones como la atención de problemas operativos, el mantenimiento de pozos y la producción temprana de nuevos yacimientos.



Romero aseguró que de no haberse logrado frenar la caída, actualmente la producción de la empresa rondaría los 1.5 millones de barriles diarios, mientras que el promedio actual es de 1,7 millones.