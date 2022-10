México condena ante la ONU lanzamiento de misil balístico a Japón

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente condenó la tarde de este miércoles el lanzamiento del misil balístico en Japón.

Durante su participación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador se sumó a la enérgica condena emitida por el secretario general de la ONU, António Guterres tras el reciente lanzamiento que sobrevoló cerca del territorio de Japón.

"Nos parece grave que continúen los lanzamientos de misiles que contravienen la resolución del consejo de seguridad. México se opone a todas aquellas acciones que pretendan vulnerar los acuerdos multilaterales sobre la no proliferación de las armas nucleares y que ponen en riesgo la seguridad nacional e internacional", indicó.

Asimismo, acusó al consejo de dejar en evidencia la incapacidad del organismo para evitar el fortalecimiento y desarrollo de programas balísticos.

"Lo anterior deja en evidencia la incapacidad que ha tenido este consejo para evitar que la RPC continúe fortaleciendo y desarrollando su programa balístico en detrimento de la arquitectura de desarme y no proliferación", dijo.

Añadió, que el lanzamiento del misil puso en riesgo la seguridad marítima de la zona por lo que hizo un llamado a los actores con mayor influencia en la región a no escatimar esfuerzos para el pronto retorno a la mesa de negociación.

"Mi país reitera el llamado a ejercer máxima moderación a no llevar a cabo acciones que resulten en confrontaciones adicionales e insistimos en la necesidad de un dialogo con la República Popular de Corea que conduzca a la desnuclearización completa, verificable e irreversible de la Península Coreana", finalizó.