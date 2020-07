México, contra la tendencia mundial en jubilaciones

La reforma al sistema de pensiones que se propone en México va a contracorriente de la tendencia mundial, donde, por un lado, se ha ido elevando la edad de la jubilación y, por el otro, se ha alentado más al ahorro voluntario ante el crecimiento de la expectativa de vida y la presión que ha generado sobre las finanzas de los Estados.

Apenas el año pasado, en Brasil, Jair Bolsonaro logró lo que no habían conseguido otros mandatarios: que se aprobara una reforma al sistema de pensiones que la OCDE consideraba insostenible por sus costos, al no imponer una edad de jubilación, por lo que los brasileños se retiraban, en promedio, a los 57 años y las brasileñas, a los 53.

Con la reforma, ellos tendrán que trabajar hasta los 65 años y ellas, hasta los 62.

También impone un tiempo mínimo de contribución a la seguridad social de 20 años en el caso de los hombres y de 15 en el de las mujeres. Hay un sistema de jubilación distinto para los estados y municipios, así como para empleados del sector agrícola y militares.

Chile fue uno de los primeros países en sustituir su sistema de pensiones a uno de cuentas individuales, administrado por empresas privadas (Administradoras de Fondos de Pensiones), donde se invierten los ahorros de los trabajadores en los mercados de capitales.

También se introdujo un sistema de pensiones llamadas solidarias para beneficiar a los más pobres. La edad de jubilación es de 65 años.

Países Bajos y Dinamarca tienen los mejores sistemas de pensiones a nivel global, y ocupan las primeras posiciones en el reconocido Índice Global de Pensiones de Melbourne Mercer. Otros países europeos nórdicos, como Finlandia, Noruega y Suecia, también se encuentran en los primeros lugares.

Los trabajadores holandeses en general se jubilan con una pensión equivalente a 80% de su salario promedio. La edad para el retiro era de 65 años, pero aumentó a 67.

Su sistema se basa en tres pilares: una pensión pública mínima; un sistema de planes colectivos con aportaciones obligatorias de empleados y patrones, y planes de ahorro privados, voluntarios.

En el sistema danés, donde la edad de jubilación pasó este año de 65 a 67 años, además del sistema público, obligatorio, una parte importante de las pensiones son las aportaciones voluntarias.

Otro país donde se intentó reformar el sistema de pensiones es Francia, un caso particular porque hay 42 planes distintos, dependiendo de la profesión y de si se es empleado público, entre otros factores.

La propuesta del presidente Emmanuel Macron es modificar este modelo por uno único que le otorgue los mismos derechos a todos los trabajadores.

En Estados Unidos, el sistema de retiro incluye un plan de pensiones públicas accesibles desde los 62 años; sin embargo, la mayoría no se jubila hasta que cumple los 67 años, edad en que se puede cobrar el máximo de sus jubilaciones.

De acuerdo con un reporte de 2019 de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, en los últimos 24 años, 57 países incrementaron la edad de retiro debido al aumento de las expectativas de vida y a la reducción de la tasa de natalidad.