México cuenta con 500 áreas petroleras para ser exploradas: CNH

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- En el país ya hay cerca de 500 áreas petroleras que están listas para ser exploradas y, en su caso, producir, dijo Héctor Moreira Rodríguez, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

"Nosotros tenemos como dos mil zonas potenciales, de esas 400 se asignaron a Pemex y 100 son contratos. Nos quedan 500, que están listas para ser exploradas", dijo el comisionado en el marco del XIII Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía.Añadió que otras mil son potenciales, pero aún requieren de estudios para que la exploración pueda comenzar."Necesitamos una de dos, o dárselas [las 500 áreas] a Pemex y darle el dinero para que las explore o que haya alianzas, migraciones o nuevas rondas, todo está basado en estadística, todo es técnico", añadió el funcionario.Incluso, agregó que el gobierno podría otorgar más oportunidades a las empresas que han regresado las áreas que exploraron y que habían ganado en rondas petroleras anteriores para seguir con esa actividad en busca de agregar a la plataforma de producción.Asimismo, explicó que es normal que este año ya hayan sumado 16 solicitudes de terminación anticipada o renuncias a áreas que se otorgaron en las rondas petroleras pasadas.Dijo que se trata de estadística, y que en realidad los campos tienen una probabilidad de éxito geológico de 30 por ciento."Yo creo que ya no (van a aumentar las renuncias) yo no esperaría que ya no muchos más, porque ya pasaron tres o cuatro años de la reforma, o sea, ya casi todos perforaron, pues ya la mayor parte de los que encontraron, pues ya están festejando, si no encontraron, pues ya están regresando", añadió el ejecutivo.