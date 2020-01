México cuenta con pruebas para confirmar casos de coronavirus

Ante los casos de coronavirus que aparecieron en China, México cuenta con las pruebas reactivas para confirmar su presencia en casos sospechosos, informó la Secretaría de Salud.

Asimismo, llamó a todas las unidades médicas del país a mantener un alto nivel de sospecha ante síntomas como fiebre, enfermedad respiratoria aguda o haber viajado a ese país.

"El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) cuenta con los procedimientos e insumos necesarios para confirmar la presencia del virus 2019-nCoV en las muestras biológicas de los casos sospechosos", reveló la dependencia.

A través del Aviso Epidemiológico por Casos de Infección Respiratoria Asociados a Nuevo Coronavirus 2019nCoV, se detalló que aunque al momento no se han confirmado casos en el país se deben reforzar las medidas preventivas.

El subsecretario Hugo López - Gatell Ramírez informó que además de que existe el protocolo técnico de diagnóstico, se realizaron medidas preventivas en los puntos de entrada al país.

"Desde que supimos del brote, cuando eran los primeros 40 casos, tomamos medidas, la primera fue articular los esfuerzos en los puntos de entrada al país, sobre todo en puntos aéreos y específicamente los que tienen viajes directos de China a México que son los aeropuertos internacionales de Monterrey, Cancún y Guadalajara, en CDMX no hay viajes directos y en el norte pusimos esfuerzo porque hay una enorme comunidad asiática incluyendo la china", refirió.

En caso de sospecha, se debe realizar un estudio epidemiológico de la persona, notificar sobre su existencia a las autoridades sanitarias, aislar al paciente y para su atención, los profesionales de la salud deberán usar precauciones basadas en el mecanismo de transmisión por gotas, es decir, deberán usar mascarillas, delantales, batas, cubiertas de zapatos y guantes.

Desde el 9 de enero se emitió un aviso preventivo de viaje al país asiático que sugiere evitar viajes no esenciales y en caso de ser necesario se recomienda lavar con frecuencia las manos con agua y jabón, consumir solo alimentos bien cocinados y agua potable, así como evitar lugares concurridos, contacto con animales vivos o muertos, consumir carne cruda y tener contacto con personas enferma.

Al momento, cinco países han reportado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 283 casos confirmados, China confirmó 278; mientras que Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos registraron un caso importado de Wuhan, China, cada uno.