México destina ayuda a Cuba

Ciudad de México.- Mientras México anunciaba el envío de más de 800 toneladas de alimentos y otros artículos en ayuda humanitaria para Cuba, el gobierno cubano advertía a las aerolíneas internacionales que a partir de este lunes no habrá combustible para los aviones.

"Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambos barcos zarpan hoy [domingo] del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres", manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

El buque Papaloapan zarpó del puerto del estado mexicano Veracruz ayer a las 8 de la mañana y el navío Isla Holbox a las 12:00 hora local (18:00 GMT), por lo que se espera "arriben a su destino en cuatro días".

El Papaloapan transporta "alimentos de primera necesidad", entre los que destacan "leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal", así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.

Mientras que en el buque Isla Holbox, precisó la SRE, "se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin".

La Cancillería señaló que "quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas".

El gobierno de México reafirmó así "los principios humanistas y la vocación solidaria", así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. "Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos", apuntó.

En redes sociales, el embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez expresó su "profundo agradecimiento al gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta por la ayuda material que se envía al pueblo cubano. Esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba", dijo.

Los envíos de ayuda humanitaria se dan en medio del endurecimiento del cerco comercial a Cuba por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el cual ha generado preocupación entre algunos gobiernos cercanos a la isla, como el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha manejado con prudencia ante la agudización de las tensiones entre Washington y La Habana.