México, "en el camino correcto" contra coronavirus, reitera la OMS

Ante la declaración oficial de que México entró en la fase dos de la pandemia del coronavirus (Covid-19), Cristian Morales Fuhrimann, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en nuestro país, declaró que las medidas de prevención ejecutadas han sido tomadas en un momento oportuno, en comparación de países europeos.

Durante una entrevista brindada al Centro de Información de las Naciones Unidas en México (CINU México), Morales Fuhrimann explicó que la fase dos de la contingencia, donde la transmisión es comunitaria, implica la presencia de casos de los que se desconoce la fuente de contaminación, que actualmente representan 1 por ciento en la propagación del virus.

El especialista afirmó que las medidas de protección a nivel nacional se han inspirado en las sugerencias de la OPS y OMS y que llevarán a México "en el camino correcto":

"Estamos muy contentos aprovechamos de saludar esa iniciativa, que se hayan tomado con antelación, que no se haya esperado al último minuto, al igual que estas que anuncia en un momento muy oportuno la autoridad federal, porque cuando uno compara justamente lo que han hecho otro países que están viviendo situaciones muy muy complejas, como países europeos: Italia, España, Francia, Alemania, etcétera, uno puede ver en la comparación del desarrollo de la epidemia que las medidas de distanciamiento social se toman cuando ya llevamos tres o cuatro veces más casos de los que habían hasta el día de hoy en México", señaló ayer por la mañana al Centro de Información de las Naciones Unidas en México.

En cuanto a la accesibilidad a las pruebas para detectar el SARS-CoV-2, y la zozobra que impera en quienes han presentado síntomas símiles a los producidos por el virus y no han podido aplicar para el diagnóstico de la enfermedad, con un alcance de 23 pruebas por un millón de habitantes, Morales Fuhrimann sostuvo:

"En México sí se están cubriendo todos los sospechosos, los 367 casos confirmados vienen de ahí, de haber recibido una prueba, y los mil y tantos casos que se han testeado y que han resultado negativos también vienen de esa búsqueda de contactos", afirmó.

Mencionó también, que un caso sospechoso es cuando la persona presenta alguno de los síntomas característicos del coronavirus y además haya viajado a un país donde hay transmisión comunitaria.

"Es por eso que no cualquier persona que tenga una tos o presente una fiebre, necesita un test", aseveró el funcionario.