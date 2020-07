México en la lista de solicitantes de vacuna contra el Covid-19

México es uno de 38 países que envió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una solicitud para participar en el Fondo Rotatorio para la compra de vacunas contra el Covid-19, informó este martes el organismo.

"México es parte de los países que ya enviaron las cartas", indicó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa en la conferencia semanal del organismo.

"Creemos que todos los países de América Latina y El Caribe van a participar de manera coordinada, conjunta, lo que incrementa mucho la posibilidad de tener acceso más rápido y más equitativo a una nueva vacuna contra el Covid-19".

Barbosa, al igual que la directora de la OPS, Carissa Etienne, recordaron que México, como Brasil, Chile y otros países de América Latina, están viendo una tendencia a la alza en los contagios de coronavirus.

"Hay que mirar al interior del país lo que pasa", dijo Barbosa. Subrayó que de acuerdo con el sistema de semáforo que se maneja en México, "no hay ningún estado en verde. En todos los estados hay transmisión. Hay una situación de transmisión importante".

Por ello, insistió en la necesidad de "seguir con el esfuerzo que México está haciendo para hacer tests", ya que es la mejor manera de detectar los contagios y frenar el crecimiento.

Se requiere, dijo Barbosa, de una "estrategia para monitorear en dónde está la transmisión del virus".

Al principio de la conferencia, Etienne remarcó que "la pandemia del coronavirus no muestra signos de una desaceleración" en América, donde hasta el lunes 20 de julio había 311 mil muertes y la semana pasada se llegó a los 900 mil nuevos casos, en su mayoría en Brasil, México y Estados Unidos.

Barbosa advirtió que aún estamos en la primera oleada, por lo que es importante no bajar la guardia y reforzar las medidas.

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este martes que la pandemia del coronavirus "no muestra signos de una desaceleración" en las Américas, donde la mayoría de las muertes se concentran en Brasil, México y Estados Unidos.

"La pandemia del coronavirus no muestra signos de una desaceleración en la región", advirtió la directora Carissa Etienne.

Etienne indicó que hasta el 20 de julio había 311 mil muertes en las Américas y que la semana pasada la región llegó a la cota de los 900 mil nuevos casos con 22 mil muertes, en su mayoría en Brasil, México y Estados Unidos.

La directora de la OPS destacó no obstante la situación en Canadá, que logró aplanar la curva de contagios mientras en el resto de América del Norte los casos siguen aumentando.

Etienne afirmó asimismo que la semana pasada, la mayoría de los países de Mesoamérica reportaron el mayor aumento semanal de casos desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, la funcionaria destacó que en pleno invierno en el Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay lograron importantes progresos en el seguimiento de la influenza.

"Ha habido una circulación muy baja de la influenza reportada en esos países, lo que sugiere que la higiene de manos y el distanciamiento social también pueden contribuir a la reducción de otros virus respiratorios", indicó.