México, en la peor crisis económica y sanitaria: Calderón

El expresidente Felipe Calderón aseguró que México está en la peor crisis económica y sanitaria de la era moderna, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe estar concentrado en resolver dichos temas.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo que López Obrador no se debe distraer, ni querer distraer, más bien, debe pensar en México y no en él mismo.

"México en la peor crisis económica y sanitaria de la era moderna; el Presidente debe estar concentrado absolutamente en esos temas, no distraerse ni querer distraer. Pensar en México, no en él mismo", posteó Calderón Hinojosa.

En tanto, la excandidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala también envió un par de mensajes a través de su cuenta en la red social de Twitter en donde asegura que lo primero es la vida y la salud.

Agrega que para que un día los mexicanos regresen a la vida diaria, tendrán que buscar las condiciones para reactivar la economía.

Explicó que se deben enfocar en apoyar a todo el sector salud, quienes no tienen el equipo de protección; también ser solidarios con quienes tienen en su familia a alguien infectado con coronavirus.

Así como ayudar con alimentos quienes menos tienen a través de centros, parroquias, y organizaciones no gubernamentales, además de buscar la verdad.

