México, en pico de la violencia

Ciudad de México.- La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal situó este miércoles a México como el país que tiene un mayor número de ciudades dentro de las 50 más violentas del mundo, con 17 urbes, seguido por Colombia y Ecuador, de acuerdo a su informe anual de 2025.

La más violenta a nivel global es la capital de Haití, Puerto Príncipe, con más de 197 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida de Babahoyo (Ecuador), con 166 homicidios; y Mandela Bay (Sudáfrica), con 119; mientras que las mexicanas Culiacán (Sinaloa), con 103 homicidios; y Ciudad Obregón (Sonora), con 90, que ocupan la sexta y novena posición, respectivamente.

No obstante, según remarcaron organizaciones como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, es la primera vez desde 2013 que el país norteamericano solo tiene dos municipios entre los diez más violentos, a la vez que destacaron que la mayoría de ciudades mexicanas presentan tasas inferiores a las observadas durante los años previos.

Las otras urbes mexicanas del país integradas en la lista son Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Juárez, Tijuana, Celaya, Cuernavaca, Uruapan, Chilpancingo, Chihuahua, Hermosillo, el Área Metropolitana del Valle de México y León.

Para el representante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, estos datos reflejan que el país sufre una "gran violencia que no se está resolviendo", advirtió en declaraciones a EFE.

En su opinión, la autoridad no está haciendo "lo suficiente" para atajar y solventar la crisis de seguridad actual en México, sobre todo en el estado de Sinaloa, región que "destaca por el crimen" a pesar de "los miles de soldados" que envió recientemente el Gobierno.

Y toda esta situación -añadió Ortega- en un año en el que el país acogerá 13 partidos del Mundial de Fútbol durante los meses de junio y julio, evento en el que, aseguró, las autoridades no van a poder proteger a los turistas, "porque en este momento no pueden proteger a los mexicanos o a extranjeros que estamos viviendo en este país".

Además, la organización civil denunció que están percibiendo una "operación de estado" para "manipular y esconder" las cifras reales de homicidios, ya que los datos del Gobierno y los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) "no coinciden".

"No están contabilizando adecuadamente a las víctimas del delito de homicidio, hay una operación de estado para encubrir, para falsear las cifras y para mostrar un mejor país de lo que realmente tenemos", concluyó Ortega.