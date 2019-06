México es "productor de ninis y de niños": subsecretario de SEP

El subsecretario de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo, pidió a los jóvenes que tengan cuidado con sus prácticas sexuales porque México, es el productor "más importante de ninis y de niños".

Señaló que existen entre 7 y 8 millones de jóvenes de 15 a 18 años y que de cada ciclo escolar se gradúan poco más de un millón de alumnos, la "gran tragedia" del país es que no hay empleos para todos ni espacios suficientes en las instituciones de educación superior puesto que solo 38% ingresa a la universidad, lo que significa que 62% se quedan fuera de la escuela.

"Somos los productores más importantes de ninis y de niños. Cuidado, jóvenes con las prácticas sexuales. Mucho cuidado porque no queremos generar más niños que tengan problemas más adelante. Es muy importante tomar la responsabilidad social para enfrentar lo que pasa en los cambios del futuro".

Durante el Cuarto Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, Arroyo Ortiz les pidió tener "una actitud transformadora" como jóvenes para cambiar su entorno, "queremos jóvenes transformadores que transformen su vida y su entorno".

Consideró que la educación técnica está muy mal calificada puesto que a quienes cursan este tipo de modalidad educativa se le ve como, "un fracasado porque no entró a la universidad", por lo que dijo que es necesario crear nuevas alternativas para los jóvenes.

"Pero no solo lo puede hacer el sector educativo, lo tiene que hacer el sector empresarial. Sí este no ofrece alternativas claras de formación técnica y de incorporación al trabajo, esto no va a ocurrir", indicó.

Este es uno de los principales problemas que existen en el momento en el "pequeño" modelo de educación dual mexicano, puesto que los empresarios han ofrecido pocos espacios para aceptar a los estudiantes.

"Queremos más espacios pero no queremos ir solo de aprendices o chalanes sino aprender la tecnología, hacer protocolos de trabajo en todo el proceso productivo. Eso nos tiene que llevar a que los jóvenes tengan mayores competencias para integrarse al trabajo".